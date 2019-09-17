Ankara Anlaşması davasına temyiz yolu açıldı

İçişleri Bakanlığının Ankara Anlaşması kapsamında iş kuran Türk girişimlerin kalıcı oturum şartlarını değiştirmesi Yargıtay’a taşındı. Dava yaklaşık 10 bin Türk vatandaşını ilgilendiriyor.

İngiltere Yüksek Mahkemesi süresiz oturuma başvurmak için gerekli şartların geriye dönük şekilde değiştirilmesine itiraz eden Türk vatandaşlarının yaptığı başvuruyu mart ayında reddetmişti. Türk vatandaşlarının başvurusu üzerine olay bu kez Yargıtay’a taşındı.

Yargıtay üyesi Yargıç Sir Nicholas Underhill davayı yeniden incelenmeye değer bularak temyiz başvurusuna onay verdi. Underhill yapılan değişikliklerin çok sayıda Türkiyeli iş insanı üzerinde olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı kalıcı oturum başvurusu için gerekli süreyi 4 yıldan 5 yıla çıkartırken önceden ücretsiz olan başvurular için kişi başı 2 bin 389 sterlin başvuru ücreti getirmişti. Değişiklikten önce Ankara Anlaşması kapsamında vizelerini alan Türk vatandaşları yeni şartların kendileri için uygulanmamasını talep ediyor.