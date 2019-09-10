100 poundluk trafik cezasını mahkemeye taşıyıp 30 bin pound harcadı

31 mins önce
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Richard Keedwell trafik cezasına karşı başlattığı yargı sürecinde bu kadar çok harcama yaptığından dolayı pişman olduğunu söylüyor

Worcester kentinde hız sınırını aştığı gerekçesiyle 100 poudn trafik cezası alan emekli bir mühendis, 3 yılda 30 bin pound harcayarak suçsuzluğunu kanıtlamaya çalıştı ancak başarısız oldu.

71 yaşındaki Richard Keedwell’e Kasım 2016’da 30 mil hız sınırı bulunan bir yolda 35 mille gittiği için ceza kesildi.

Hız sınırını aşmadığını söyleyen Keedwell, cezayı ödememek için hukuk mücadelesi başlattı.

Avukat tutan ve bir elektronikçiden yardım alan Keedwell mahkemede bu iddiasını yineledi, hız kamerasının bozuk olabileceğini ya da yakınlardan geçen başka bir aracın hızını algılamış olabileceğini söyledi.

‘Oğluma miras bırakacağım parayı harcadım’

Keedwell davayı kaybetti ve Ağustos’ta temyize başvurdu, fakat burada sonuç değişmedi.

Avukatlara 21 bin pound veren ve yedi bin poundluk mahkeme masraflarını ödemek zorunda kalan Keedwell, davanın bu kadar uzun süreceğini sanmadığını belirterek “Bu kadar para harcadığım için pişmanım. Oğluma miras bırakacağım parayı harcadım. Tek istediğim adaletti. Sistem sıradan insanların üzerine çullanıyor” dedi.

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