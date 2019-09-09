İngiltere polisini alarma geçiren görüntü

Devon polisi, güney sahilinde gece gökyüzünden düşen gizemli nesne için alarma geçti.

Geçtiğimiz günlerde sabah 5’e karşı bölgede 999 numaralı acil çağrı merkezine “gökyüzünde bir alev topu görüldüğü ve daha sonra bunun ikiye bölünerek yere indiği” gibi sayısız ihbar yapıldı. Ardından Cornwall bölgesinde de bu cisimlerin görüldüğü belirtildi.

Olayla ilgili görgü tanıklarından çok sayıda yorum da geldi. Kimileri bir askeri saldırı, kimileri UFO kimileri ise uçak kazası olabileceğinden şüphelendi.

Alarma geçen polis ekipleri uçak düşebileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak bölgede araştırmaya başladı.

Devon ve Cornwall Polisi “Gökyüzündeki bir nesneyi yere doğru bir yörüngeyle düşerken gördük. İkiye bölündüğüne dair sayısız rapor aldık. Havadan aramaları yapan ve araştıran iki uçak görevlendirdik. Ancak bir uçak kazasının olmadığını ve kimsenin yaralanmadığını belirtmek isteriz” diye açıklamada bulundu. Yetkililer olayın düşen bir meteor parçasından ibaret olduğunu düşündüklerini söyledi.

Avustralya’nın batı kasabası Broome’da polis kameralarına geçtiğimiz aylarda oldukça ilginç bir görüntü yansımış ve tartışmalar başlamıştı.

Görüntülerde şimşeklerle gökyüzü aydınlandığı sırada solda bir cisim göründüğü ve kaybolduğu kaydedilmişti. Ancak sonrasında bunun asteroid olduğu açıklanmıştı.