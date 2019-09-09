İngiltere’de ekonomi beklentilerin üzerinde büyüdü

3 hours önce
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İngiltere ekonomisi, temmuz ayında beklentilerin üzerinde büyüdü ve ekonomisinin 2008 global krizinden bu yana ilk kez resesyona gireceği endişelerinin artmasının önüne geçti.

Temmuz ayında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) bir önceki aya göre yüzde 0,3 büyüdü. Bu, Ocak ayından bu yana görülen en büyük artış oldu. Ekonomistler temmuz ayında GSYH’nin yüzde 0,1 büyümesini bekliyorlardı.

Temmuz ayında, İngiltere ekonomisinin yüzde 80’ini oluşturan hizmet sektörü bir önceki aya göre yüzde 0,3 büyüdü. Bu, Kasım 2018’den bu yana görülen en yüksek büyüme olarak kayıtlara geçti.

Temmuz’da sona eren 3 ayda ise GSYH önceki 3 aya göre değişim göstermedi. Ekonomistler yüzde 0.1 daralma bekliyorlardı.

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