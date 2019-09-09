Londra’da bisikletçiler için sembolik cenaze töreni düzenlendi

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir grup protestocu, bisiklet sürücülerinin ölümlerine dikkati çekmek ve bu konuda önlem alınması için kent merkezinde sembolik bir cenaze töreni düzenledi. Törende, eylemci grubun öncülüğünü 3 adet atlı cenaze arabası yaparken, kazalarda ölen bisikletçilerin ve hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri sembolik olarak kaldırıldı.

Hürriyet’in haberine göre eylemciler, ‘Bisikletçi ölümlerine son’ ve ‘Fosil aptalı olma’ yazılı pankartlar taşırken, yavaş yavaş yürüyen protestoculara gayda müziği eşlik etti. Cenaze arabalarında, üzerlerinde ‘kazalar’ ve ‘kirlilik’ yazılı boş tabutlar taşındı. Eylemciler ayrıca, yakıtta vergi indirimlerinin geri çevrilmesi ve motorlu araçların giremeyeceği köyler, kasabalar ve şehir merkezlerinin kurulmasını talep etti. Küresel ısınma ve çevre sorunlarına dikkati çekmek için eylemler yapan Extinction Rebellion (Yok oluş İsyanı) ve Stop Killing Cyclists (Bisikletçi Cinayetlerine Son) oluşumları tarafından ortaklaşa düzenlenen eylem, Trafalgar Meydanı’nda sona erdi. Protestocu grup, meydana geldiğinde ölen bisikletçileri temsilen bir süre yerde yattı. Protestocular, yetkilileri, Londra’da yılda 6 milyar sterlin gerektiren bisiklet alt yapısı projesine başlamaya çağırdı. Londra Büyükşehir Belediyesi’nin verilerine göre geçen yıl Londra’da meydana gelen kazalarda 12 bisikletçi ölürken, 770’i ağır yaralandı.