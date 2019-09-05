“Sana sürprizim var” deyip eşini bıçakladı

Polis evli bir çiftin evine ihbar üzerine gidince korkunç manzara ile karşılaştı. Olay Kent bölgesinde gerçekleşti. Shaun May, eşi ile cinsel ilişkiye girdikten sonra “Sana bir sürprizim var gözlerini kapat ve 10’a kadar say” dedi. hediyesi olduğunu söyleyerek gözlerini kapatmasını istedi.

Ancak Laura 10’dan geriye sayıp gözlerini açınca korkunç bir manzara ile karşılaştı: Eşi Shaun elinde iki bıçakla karşısında duruyordu.

Olanlara inanamayan kadın neler olduğunu sorduğunda eşi birkaç gün önce işten kovulduğunu her şeyi mahvettiğini söylemişti.

Laura “Bu gerçek olamaz” derken Shaun karısını boynundan ve omzundan bıçakladı. Genç kadının boynuna gelen bıçak darbesi, şah damarını teğet geçmişti.

Olay sonrası genç kadın küvette saklandı ve ardından da bayıldı. Eşi Shaun ise olanların anlık kendinden geçme olduğunu belirterek genç kadın hastaneye götürülürken “Benimle bir daha olmayacaksın neler yaptığıma bak” deyip durdu.

Olayın ardından genç kadın hastanede tedavi altına alındı ve Shaun ise cinayete teşebbüsten mahkemeye çıktı.

Shaun May’in duruşması 16 Ekim’e ertelenirken gözaltında kalmaya devam etmesine karar verildi.