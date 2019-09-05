“Olası bir ticaret savaşına ve anlaşmasız Brexit’e dayanacak gücümüz var”

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, Birleşik Krallık’ın ülke ekonomisinin olası bir ticaret savaşı ve anlaşmasız bir Brexit’e dayanacak gücü olduğunu söyledi.

Küresel ekonominin daha zor ve daha az destekleyici olduğuna işaret eden İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, Birleşik Krallık ekonomisinin geçen beş yılda ‘benzersiz zorluklarla’ karşı karşıya kaldığını belirtti ve ticaret savaşının etkilerinin Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık’ı etkileyebileceğini söyledi.

Ancak Carney, ülke ekonomisinin olası bir ticaret savaşı ve anlaşmasız bir Brexit’e dayanacak gücü olduğunu açıkladı.