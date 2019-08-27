Muhalefet anlaşmasız Brexit’e karşı birlik olacak: Gerekirse Boris gidebilir

5 hours önce
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Muhalif milletvekilleri anlaşmasız Brexit’in parlamentodan geçmesini önlemek için birlikte hareket edeceklerini açıkladı.

İşçi Partisi başkanı Jeremy Corbyn tarafından organize edilen bir toplantıda muhalif milletvekilleri bir araya geldi. Gerçekleşen toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada anlaşmasız Brexit’i engellemek için neler yapılacağının detayları paylaşılmadı fakat Yeşil Parti milletvekili Caroline Lucas, bunun anlaşmasız Brexit’e karşı uygulanabilecek en iyi yöntem olduğunu ifade etti.

Açıklamada ayrıca anlaşmasız Brexit’in engellenebilmesi için gerekirse parlamentoda güvenoyu yapılabileceği ve Muhafazakar Parti başkanı ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a güvenoyu verilmeyeceği belirtildi.

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