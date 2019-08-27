Galler’de bir kadın kendisine gülen 3 kişiye topuklu ayakkabı ile saldırdı

6 hours önce
0 78 Bir dakikadan az

Galler’de bir kadın, restoranda yemek yiyen 3 kişiye kendisine güldükleri iddiasıyla topuklu ayakkabı ile saldırdı. Kadına, erkek arkadaşı da katılınca kavga büyüdü. O anları, restoranın güvenlik kamerası kaydetti.

Olay, Galler bölgesinin Wrexham şehrinde bir McDonalds restoranında meydana geldi. 3 arkadaş oturup yemek yedikleri sırada restorana bir çift giriş yaptı. Kay Marie Brown(25) restorana girer girmez kapının solunda oturan 3 arkadaşa topuklu ayakkabısıyla saldırdı.

Ona hemen erkek arkadaşı ve Luke Anthony Bednarek(27) da katıldı. Başına topuklu ayakkabısı darbesi alan gençlerden birinin kafasından kan aktığı görüldü. Polis, restorandakilere saldıran çifti gözaltına alırken, çiftin daha önceden de benzer suçlardan gözaltına alındığı bildirildi. Kadının, restoranda oturanların kendisine güldüğünü ve bu yüzden onlara saldırdığı iddia edildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

5 days önce
1,179

Yalnız yaşadığı evde can verip cesedi üç yıl sonra bulunan kadın

2 weeks önce
990

Melek yüzlü şeytan

2 weeks önce
214

Jeffrey Epstein’in ölümünde soru işaretleri, komplo teorileri ve davaların geleceği

3 weeks önce
170

Kenya’da meclis oturumuna 5 aylık bebeğiyle gelen kadın milletvekili dışarı çıkarıldı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin