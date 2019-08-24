Trende kimse yer vermeyince bebekli kadın yere oturup emzirdi

29 mins önce
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İngiltere’de bebekli bir anne, trende bebeğini emzirmek için yolculardan yer istedi. Kimse kabul etmeyince yere oturup emzirmek zorunda kaldı.

İngiltere’de yaşayan 22 yaşındaki Sophie Molineux, bebeğiyle Shropshire şehrinden Ludlow şehrine trenle seyahat ediyordu.

30 dakikalık yolculuk sırasında karnı acıkan bebeğini emzirmek için trende oturan diğer yolculardan izin istedi. Sophie’nin bebeğini ayakta emzirmesi mümkün değildi ve oğlu Chester ağlıyordu..

Kimse yer vermeyi kabul etmeyince Sophie, mecburen kirli yere oturup bebeğini emzirmek zorunda kaldı.
Sophie Molineux, çocuğunu emzirmek istediği sırada aynı kompartımanda 50 kişi olduğunu, bu kişilerden yer istediğini ve kimsenin kendisine yer vermediğine çok şaşırdığını söyledi. Kirli zeminde oturup çocuğunu emzirirken insanların kendisine tuhaf bir şekilde baktıklarını ama kimsenin bir şey yapmadığını ekledi.
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