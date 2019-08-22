Kasadan 16 bin pound çalan Boots çalışanı yakalandı

Eski bir Boots çalışanı 1 ayda kasadan 16 bin pounddan fazla para çalıp işinden istifa etti ama güvenlik ekiplerinin şüphesi üzerine kıskıvrak yakalandı.

Boots’un Heathrow Havalimanındaki şubesinde yaşanan hırsızlığı ortaya çıkarmak için polis ve mağazanın özel güvenlik ekibi birlikte çalıştı. Saatler süren CCTV kamera kayıtlarını teker teker inceleyen ekip, Russell Libranda adlı eski çalışanın 130 farklı kayıtta kasadan para çaldığını tespit etti.

İspanyol ve Filipin asıllı 42 yaşındaki adam 9 Kasım 2018 tarihinde Boots’tan istifa etti fakat mağazada görevli güvenlik ekipleri bir anda yaşanan gelir kayıpları ve CCTV görüntülerinde Libranda’nın para çalmalarına şahit olunca 28 Kasım 2018 tarihinde olayı polise ihbar etti.

Metropoliten Polis servisine bağlı hava polis ekipler 3 saatte Libranda’yı yakaladı ve yaşadığı tek odalı dairesinde arama yaptı.

Soruşturma memuru Komiser Jon Houston, Libranda’nın yaşadığı eve vardıklarında bir tezgahtara göre çok lüks olduğunu ifade ederek, “Libranda’nın dairesi markalı elbiseler ve mücevherlerle, iPhone marka cep telefonlarıyla, bilgisayarlarla ve pahalı televizyonla doluydu. Ayrıca bir kol çantasına doldurulan 6 bin pound nakit para bulduk.” dedi.

Bulunan nakit para mahkemeye teslim edilirken, Libranda’nın 13 Ekim 2018 tarihinde gönderildiği başka bir Boots mağazasından da yaklaşık 700 pound çaldığı tespit edildi.

Komiser Houston, “Libranda’nın kendine güveni hızla arttı. Libranda ilk haftasında 3 bin 500 pound çaldı ve 5 haftada yaklaşık 5 bin pound nakit para çaldı. CCTV görüntülerini incelediğimde şaşırdım; Libranda müşterilerin ve iş arkadaşlarının gözleri önünde para çalıyordu.” dedi.

Libranda, 4 Haziranda çalıştığı işyerinden 16 bin 191 pound para çalma suçundan mahkemede hakim karşısına çıktı. 16 Ağustosta gerçekleşen son duruşmada ise 18 ay hapis cezası ve 2 bin pound tazminat ödemeye mahkum edilen Libranda’nın hapis cezası 12 ay ertelendi.