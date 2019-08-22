İngiltere’nin Brexit sürecindeki kilitlenmişlik devam ediyor. Yeni Başbakan Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la da anlaşamadı. Macron ikili görüşmeden sonra, İngiliz hükümeti ile yaptıkları ancak parlamentoda kabul görmeyen anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceklerini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı’nda İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İngiliz halkının Brexit kararına saygı duyduğunu ancak üzüntüyle karşıladığını kaydeden Macron, hiçbir Avrupa Birliği (AB) ülkesinin Brexit anlaşmasını yeniden müzakere edemeyeceğini vurguladı. Macron, Brexit konusunda, “31 Ekim’de anlaşmasız ayrılık dahil her senaryoya hazırlanıyoruz” dedi. Brexit konusuna bir ay içinde çözüm bulunması gerektiğini belirten Macron, yeni bir anlaşma yapmanın söz konusu olmadığına işaret etti.

Macron, Brexit’e ilişkin anlaşmada yer alan “tedbir maddesinin” İrlanda’da istikrarı sağladığını da kaydetti. Johnson da “31 Ekim’de anlaşmasız veya anlaşmalı şekilde AB’den ayrılmamız gerekiyor.” diye konuştu. İngiltere’nin AB’den ayrılmasından sonra da Fransa ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini belirten Johnson, Brexit konusunu 31 Ekim’i beklemeden hızlı biçimde çözüme kavuşturmak gerektiğini kaydetti. Macron ve Johnson, basın toplantısının ardından çalışma yemeğine geçti.