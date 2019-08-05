“AB müzakereleri yeniden açmalı yoksa anlaşmasız ayrılık olur”

Avrupa Birliği’nden çıkma sürecinde olan İngiltere’nin Brexit Bakanı Stephen Barclay, ayrılma anlaşmasındaki hükümlerin değiştirilmesi için Avrupa Birliği yetkililerine çağrıda bulundu.

Yerel bir gazete için kaleme aldığı yazıda Barclay, AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier’e seslendi.

3 yıl önce Brexit referandumundaki şartlar ile günümüzdeki şartlar arasında çok sayıda değişiklik olduğunu belirten bakan, yeni bir anlaşma üzerinde müzakere edilerek bu farkların göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Anlaşmasız Brexit uyarısı

Bakan, daha önce Theresa May ile kararlaştırılan anlaşma hükümlerinde değişiklik yapılmazsa anlaşmasız Brexit’in gerçekleşeceği uyarısında bulundu.

Barclay, “AB liderleri de anlaşma yapılmasını istiyorsa bunu iyi değerlendirmeliler. Birleşik Krallık ile ortak bir nokta bulunabilmesini sağlayacak yetkileri Barnier’e vermeliler. Aksi taktirde, anlaşmasız ayrılık yaklaşıyor.” ifadelerini kullandı.

Kendileri için en önemli konulardan biri olan İrlanda sınırı sorununu hatırlatan bakan, bu probleme çözüm bulmak için çalışmaların devam ettiği bilgisini aktardı.

Yeni Başbakan Boris Johnson, 31 Ekimde AB’den ayrılma konusunda kararlı olduklarını defalarca dile getirerek İrlanda sınırı ile ilgili ‘backstop’ önleminden vazgeçilmesi gerektiğini söylemişti.

Buna karşılık AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, anlaşmasız ayrılık ‘tehditlerinden’ korkmadıklarını ifade etmiş ve müzakereleri tekrar açma isteğinin ‘kabul edilemez’ olduğunu belirtmişti.