Yaz tatiline giden minik Başer’den acı haber

AİLESİ ile İngiltere’den Türkiye’ye tatile giden mini Başer, konakladıkları otelin havuzunda hayatını kaybetti.

Henüz 4 yaşında olan Başer Arges Kaya, ebeveynlerinden habersiz girdiği su parkında boğuldu. Etraftaki insanların fark etmesi ile havuzun dibinden baygın halde çıkarılan küçük çocuk, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan Başer Kaya, sevenlerini yasa boğdu.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü İzmir’deki bir otelinin su parkında gerçekleşti. Londra’dan tatile giden Sinan Kaya ve eşi Gülbahar Kaya, 4 yaşındaki oğulları Başer Arges Kaya ile birlikte havuz başına indi. Bu sırada anne ve babasının bir anlık dalgınlığından faydalanan Başer, 1 metre 20 santim derinliğindeki havuza girdi. Küçük çocuk dakikalar sonra fark edilerek havuzun dibinden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Başer yaklaşık 30 dakikalık müdahaleye rağmen hayata döndürülemedi. Başer’in cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Morgu’ndan alınarak Kahramanmaraş’ın Elbistan Gölpınar köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Başer için Londra’da Alxas Toplum Merkezinde de anma töreni gerçekleştirildi.

İKİNCİ HAVUZ FACİASI

Minik Başer’in konakladığı otelin havuzunda boğulmasından 2 hafta önce 27 yaşındaki Gülbahar Aslan da tatile gittiği Türkiye’de konakladığı havuzda hayatını kaybetmişti.