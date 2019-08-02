Dışişleri Bakanı Raab: İran ile gemi takası yapmayacağız
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, İran’ın İngiliz bandıralı petrol tankerini alıkoymasına ilişkin, “Yasal olarak alıkonulan bir gemiyi, yasa dışı alıkonulan bir gemiyle takas etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.
Bir İran gemisinin İngiltere’ye bağlı Cebelitarık yönetimi tarafından durdurulduğuna atıfta bulunan Raab, “Yasal olarak alıkonulan bir gemiyi, yasa dışı alıkonulan bir gemiyle takas etmeyeceğiz. İran, daha önce reddedilen talebini böyle kabul ettiremez” dedi.
Raab, bir tür takas, pazarlık ya da iki gemi arasında bağlantı kurulmasının gündemlerinde olmadığını vurguladı.
İran ise tankerin alıkonulmasının İngiltere için ‘sonuçları olacağı’ uyarısında bulunmuştu. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Tahran, 19 Temmuz’da İngiltere bandıralı bir petrol tankerini alıkoymuştu.