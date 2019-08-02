Liverpool-Chelsea Süper Kupa Finali’ni kadın hakem yönetecek

14 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak UEFA Süper Kupa Finali’ni, Fransa Futbol Federasyonu’nda görev yapan kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Söz konusu karar, UEFA tarihinde bir ilk olma niteliği taşıyor.

14 Ağustos’ta İstanbul’da bulunan Vodafone Park’ta oynanacak Liverpool-Chelsea Süper Kupa Finali’nde, Fransa Ligue 1’in ilk kadın hakemi olan Stephanie Frappart düdük çalacak.

Frappart’ın yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonu’ndan Manuela Nicolosi ve İrlanda’dan Michelle O’Neal yapacak. Mücadelenin 4. hakemliğini ise Cüneyt Çakır üstlenecek.

Bu karar, UEFA tarihinde bir ilk olma niteliğini de taşıyor.

KADINLAR DÜNYA KUPASI’NDA ABD-HOLLANDA FİNALİNİ YÖNETMİŞTİ

35 yaşındaki Frappart, 2009 yılından bu yana FIFA listesinde yer alıyor.

Frappart, 2019 Kadınlar Dünya Kupası’nda ABD-Hollanda finalini yönetmişti.