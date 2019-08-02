Baraj duvarı hasar gördünce binlerce kişi tahliye edildi

47 mins önce
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İngiltere’de bir kasaba yakınındaki baraj duvarının hasar görmesinden dolayı su baskını riskine karşı binlerce kişi tahliye edildi.

Derbyshire kentinde bulunan Toddbrook baraj gölünün üzerinden köprü geçen duvarında çatlaklar oluştu. Duvarın yan taraflarından suyun sızdığı görüldü. Bunun üzerine polis kasabadaki yaklaşık 5 bin kişiden gerekli ilaçlarını ve evcil haycanlarını alarak evlerini terk etmesini istedi. Bunun üzerine binlerce kişi kasabadan tahliye edildi.

Yetkililer bölgenin son günlerde aşırı yağmur aldığını bildirdi. Baraj duvarının yıkılması durumunda bunun su baskınına yol açarak insanların hayatlarını tehlikeye atacağına dikkat çeken yetkililer gerekli çalışmaların başladığını duyurdu.

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