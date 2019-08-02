Muhafazakar Parti ara seçimde kritik sandalyeyi kaybetti

,

Galler bölgesinde yapılan ara seçimlerde Avrupa Birliği (AB) taraftarı Liberal Demokratlar daha önce muhafazakarlara ait olan bir sandalyeyi kazandı.

Brecon ve Radnorshire seçim bölgesinde bin 425 daha fazla oy alan Liberal Demokrat aday Jane Dodds Avam kamarasına seçildi.

Bu durum 31 Ekim’de ülkesini anlaşmalı ya da anlaşmasız bir şekilde AB’den çıkaracağını söyleyen Başbakan Boris Johnson’ın işini zorlaştıracağı belirtiliyor.

İktidardaki muhafazakar hükümet Kuzey İrlandalı DUP’un desteğiyle bile parlamentodaki çoğunluğu çok az bir farkla elinde tutuyordu.

Yeni dağılıma göre Brexit öncesi hayati kararları parlamentodan geçirmek zorunda olan Johnson sadece bir sandalye ile çoğunluğu elinde tutuyor olacak. Bu da kendi partisi içinde sadece bir kaç muhalif ismin bile Johson’a engel olabilmesinin önünü açacak.

Parlamentodaki sandalye sayısını 13’e yükselten Liberal Demokrat lider Jo Swinson sonuçların belli olmasından sonra yayınladığı açıklamasında “Boris Johnson’ın azalan çoğunluk gücü bizi ortalığı dağıtarak Avrupa Birliği’nden çıkarma hakkı olmadığını gösterdi.” ifadelerini kullanarak Brexit’i durdurmak için elinden geleni yapacağını ve pozitif perspektifli bir alternatif sunacağını belirtti.

Galler ve Brecon bölgesi 2016 yılındaki Brexit referandumundan Avrupa Birliği’nden ayrılma yönünde oy kullanmıştı. Fakat bölge insandan daha fazla koyun sayısıyla ülkenin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri ve anlaşmasız Brexit olması halinde yürürlüğe girecek gümrük vergilerinden en fazla etkilenecek bölgelerden biri. Bu yüzden çiftçiler gümrük anlaşması yapılmadan Birlik’ten çıkılmasından endişe duyuyor.

Eski vekil masraflarını hatalı bildirdiği için görevden uzaklaştırıldı

Bölgeyi daha önce temsil eden Muhafazakar Chris Davies harcamalarını yanlış göstermekten suçlu bulunmuş ve ardından seçmenlerinin dilekçesiyle görevden uzaklaştırılmıştı.

Yapılan ara seçimde tekrar Muhafazakar partiden aday olan Davis 12 bin 401 oy alarak ikinci oldu. Brexit Partisi 3 bin 331 oyla üçüncü ana muhalefet İşçi Partisi ise bin 680 oyla dördün olabildi. İşçi Partisi’nin 2017’deki oy oranının yüzde 12 gerisinde kalması ise çok kötü bir sonuç olarak değerlendirildi.

Erken genel seçim olur mu?

Theresa May’in istifası sonrası geçen hafta göreve başlayan Başbakan Johnson Brexit öncesinde seçime gitmeyi düşünmediğini ama milletvekilleri anlaşmasız da olsa AB’den ayrılma yolunda kendisini engellemeye ve güven oylamasıyla hükümetini düşürmeye çalışırlarsa seçim karar almak zorunda kalabileceğini açıklamıştı.

Öte yandan bazı Muhafazakar üyeler ise şimdiden anlaşmasız Brexit’ten kaçınmak için hükümet aleyhine oy kullanabileceğinin sinyalini vermişti.