“Siyah olduğum için Fransa’da otele almadılar”

İngiliz model Naomi Campbell, bir arkadaşıyla birlikte bir etkinliğe katılmak üzere gittiği Fransa’nın güney bölgesindeki bir otele ‘siyah oldukları için’ alınmadıklarını söyledi.

Paris Match’e verdiği röportajda konuşan Campbell, kendisini ve arkadaşını almayan otelin ismini vermedi ancak davet edildikleri etkinliğin de aynı otelde düzenlendiğini söyledi.

Campbell, otel yetkililerinin kendilerine ‘otelin tamamen dolu’ olduğunu söylediğini ancak başka müşterileri almaya devam ettiğini söyledi.

‘BU TÜR OLAYLAR BANA İLHAM VERİYOR’

Olayı ‘iğrenç’ olarak tanımlayan İngiliz model ayrıca “Bu tür olaylar kendimi ifade etmeye devam etmek için bana ilham veriyor” ifadelerini kullandı.

Campbell, “Cannes Film Festivali’nin devam etmekte olduğu güney Fransa’da bir kasabadaydım ve aynı kasabadaki bir otelde düzenlenen etkinliğe davet edilmiştim. Beni ve arkadaşımı ten rengimizden ötürü içeri almadılar” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, moda endüstrisinde çeşitliliğin yükselip yükselmediği konusunda sorulan soruya karşı ‘öyle olduğunu söyleyebileceğini’ açıklayan Campbell, bu konudaki öncülüğün ise siyah model ve aktivist Bethann Hardison’da olduğunu söyledi.

Yeni modellere de mesaj gönderen 49 yaşındaki Campbell, “Kimsenin değerinizi küçümsemesine izin vermeyin. Bu meslekte güçlü ve cesur olmalısınız ve kendinizi etrafınızı ailenizle ve iyi bir ajansla çevrelemelisiniz” dedi.