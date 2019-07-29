Kaçak Türk tabancası satan adama müebbet hapis cezası

Ulusal Suç Ajansı (National Crime Agency, NCA) soruşturması kapsamında sivil polise kaçak silah satarken yakalanan adam ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Norfolk’ta yaşayan 44 yaşındaki Jurijs Ragozins, NCA sivil polisine kaçak silah satmak isterken 26 Nisan Cuma günü tutuklanmıştı.

NCA ve Doğu Bölgesi Özel Operasyon Birimi polislerince yapılan baskınla tutuklanan Ragozins’in arabasından adeta küçük bir cephanelik çıktı.

Suçlunun arabasında yapılan incelemede bir bilgisayar kasasına ve su bidonuna saklanmış halde 12 adet Türk malı atak tabancası, 29 adet şok tabancası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Yapılan incelemede Türk malı kurusıkı tabancalarının değiştirilerek gerçek mermi kullanılabilecek atak tabancalarına dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

Suçlu Ragozins’in Türk malı atak tabancası ve Magnum tabancanın yaklanmasının ardından şüpheli sıfatı ile takibe alındığı belirtildi.

Kaçak silah satmaktan yargılanan 44 yaşındaki adam en az 17 buçuk yıl hapis yatması şartıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

NCA şube komiseri Martin Huxley, yaptığı açıklamada, “Ateşli silahların suçluların ellerine ulaşmasını önlemek için NCA ve kanun uygulayıcı ortaklarımız için öncelikli bir konudur. Ateşli silahlarla uyuşturucu maddelerin arzı arasında sıkı bağların olduğunu ve bunlar gibi silahların organize suç gruplarına çekici geldiğini biliyoruz. Ragozins’in yakalamasaydık, piyasaya soktuğu silahların sokaklarımızda şiddet olaylarının artmasını engellemeyecektik.” dedi.