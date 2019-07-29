İdrarı biraya çeviren makine icat edildi

Belçikalı mühendisler, güneş enerjisiyle çalışan ve idrarı arıtarak içilebilir su haline getirebilen bir makine icat etti. Bu yöntemle üretilen suyun da bira yapımında kullanılacağı belirtildi.

Gent Üniversitesi’nden bilim insanları, idrarı arıtarak bira yapmayı planlıyor. Araştırma ekibinden Sebastiaan Derese, “İdrardan basit bir işlem ve güneş enerjisi yardımıyla gübre ve içme suyu elde edebiliyoruz” dedi.

Güneş enerjisinin kullanıldığı sistemde ise bir haznede ısıtılan idrar, daha sonra içindeki potasyum, nitrojen ve fosfor gibi yararlı maddelerden ayrıştırılıyor.

Derese’in açıklamasına göre, tarım alanında da fayda sağlayabilecek bu makinenin stadyumlara, alışveriş merkezlerine ve havalimanlarına yerleştirilmesi planlanıyor.

Bu arada makine, müzik festivallerinde de kullanılabilecek. Nitekim Gent’te gerçekleştirilen 10 günlük bir festivalde toplanan idrardan 1000 litre su elde edilmişti.