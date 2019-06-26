Britanya’da Boris Johnson’ın çorapları gündemde: Üç gündür aynı çifti mi giyiyor?

Johnson'ın bazı günlerde çorapları ters giydiği görüntülendi

5 saat önce
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Daily Mail’in yardımcı politika editörü John Stevens, Britanya’nın bir sonraki başbakanı olmasına kesin gözüyle bakılan eski dışişleri bakanı Boris Johnson’ın son dört günde üç defa aynı çorabı giydiğini ortaya çıkardı.  Stevens, Twitter’da paylaştığı görsellerle Johnson’ın 4 gün içinde verdiği BBC, Talk Radio röportajlarında ve katıldığı bir tarih etkinliğinde aynı çorapları giydiğini gösterdi. Stevens, Johnson’ın Birmigham’daki tarih etkinliğinde ve Talk Radio röportajında çorapları ters giydiğine de dikkati çekti.

Daily Mail editörü “kesinlikle bir araştırmacı gazetecilik ödülü kazanacağım dediği paylaşımlarda, “Johnson’ın tek bir çift çorabı mı var?” diye sordu. Stevens ilerleyen saatlerde yaptığı paylaşımda bir sözcünün “Johnson cumartesiden beri aynı çorabı giyiyor” iddialarını yalanladığını ve aynı çoraptan birkaç çifti olduğunu söylediğini aktardı. Bahsi geçen çoraplar  British Museum’un dükkanında 5.99 sterlin’e satılıyor. Stevens, bu çorapların şu anda stokta bulunmadığını bildirdi.

 

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