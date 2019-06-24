İngiltere basını: ‘İstanbullu seçmenler Erdoğan’a büyük bir yenilgi yaşattı’

İngiliz gazeteleri, Ekrem İmamoğlu’nun Pazar günü tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini 31 Mart’a kıyasla çok büyük farkla kazanmasına sayfalarında geniş verdi. Guardian, “Seçmenler CHP’nin kampanyasını benimsedi” derken, Times’ın yorumu “İstanbullu seçmenler Erdoğan’a büyük bir yenilgi yaşattı” oldu.

Guardian, “Ekrem İmamoğlu, İstanbul Belediye Seçimlerinde AKP’yi mağlubiyete uğrattı” başlıklı haberinde, “seçmenlerin CHP’nin, dini, sınıfsal ve etnik bölünmeleri gideren kampanyasını benimsediğini” yazıyor.

“Türkiye’de muhalefetin, birçok kişinin demokrasinin zayıflamasından korktuğu bir dönemde, dönüm noktası sayılabilecek bir galibiyet aldığını” belirten Guardian’a göre sonuçlar, “Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a da ciddi bir darbe” belirtiyor.

Gazete, “İmamoğlu’nun 31 Mart’ta sürpriz bir şekilde aldığı az farklı zaferi geriye almak için düzenlenen seçimlerin, Türkiye’nin kırılgan demokratik kurumları ve Erdoğan’ın siyasi hayatı açısından daha önce görülmemiş bir sınav olduğunu” yazıyor.

Haber, “Yıldırım’ın yenilgiyi çabuk bir şekilde kabul etmesi, AKP’yi ikinci yenilgiye giden süreçte oy sayımını izleme utancından kurtardı, ancak yenilgi iktidardaki ittifakın içinde yeni ve yoğun güç mücadelelerine yol açacaktır” ifadeleriyle devam ediyor.

Guardian, “İstanbul’un ana alışveriş caddelerinde ve liberal mahallelerinde kalabalık partilerin düzenlendiğini vurguluyor.

Cihangir’de, haberde imzası bulunan Guardian muhabiri Bethan McKernan’a konuşan Semra Deniz, “Bu, insanlara umut verdi. Bu mahalleye 6 yıl önce taşındım ve çok şey değişti. Umarım bu kültürel erozyon geriye evrilir ve insanlar yeniden kendilerini ifade etmekte özgür olabilirler” diyor.

Haberde, seçimin tekrarlanmasına giden süreç de kısaca anlatılıyor ancak AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ın seçimin neden tekrarlanması gerektiğini anlatmayı başaramadığını belirtiyor.

İmamoğlu’nun ise “kentin dini, sınıfsal ve etnik bölünmelerini gidermeye odaklanan platformuyla seçmenler tarafından benimsendiği ve yeni kampanyasını Türk demokrasisinin geleceği için mücadele olarak sunmayı başardığı” kaydediliyor.

Haberde görüşlerine yer verilen siyaset bilimci Soner Çağaptay ise “AKP’nin seçimleri tekrarlama kararı dev bir stratejik hataydı. Ve kampanya pek görülmeyen bir fiyaskoydu. Uzun süredir ilk kez AKP kampanyada muhalefetin gerisinde kaldı, kampanya gündemine ve söylemine muhalefet hâkim oldu” diyor.

‘ERDOĞAN SON 25 YILDIR İLK KEZ İSTANBUL’U KAYBETTİ’

Times gazetesi de İmamoğlu’nun seçim galibiyetini “İstanbullu seçmenler Erdoğan’a büyük bir yenilgi yaşattı” başlığıyla okuyucularına duyuruyor.

Hannah Lucinda Smith imzalı haberde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük bir darbe alarak, son 25 yıldır ilk kez İstanbul’u kaybettiği ve karşıtlarının bunun siyasi düşüşünün başlangıcı olduğunu söylediği” aktarılıyor.

31 Mart’taki seçimlerin iptal sürecinin anlatıldığı haberde, “Yüksek Seçim Kurulu’nun seçimlerin yenilenmesi kararının İmamoğlu’nun destekçilerini şaşırttığı kadar, Erdoğan’ın kendi partisindeki kadrolarda da derin bir huzursuzluğa yol açtığı” vurgulanıyor.

AKP’nin Avrupa’daki lobi grubunun adının açıklanmasını istemeyen bir temsilcininin, “Bu, doğru karar değildi. Demokratik bir adım olarak görülmedi” dediği söyleniyor.

Times çok sayıda İstanbullu’nun hala 1990’lı yıllarda yaptıkları için Erdoğan’a hayran olduğunu da vurguluyor ve şöyle devam ediyor;

“Erdoğan göreve geldiğinde şehir dökülmüş, kötü yönetilen bir yerdi ve dışarıdaki bazı yoksul mahalleleri su şebekesine bile bağlı değildi. Erdoğan halktan uzak seleflerine göre farklı türde bir belediye başkanıydı. Her Cuma günü halka açık toplantılar düzenliyor ve gecekonduları şehrin işlevsel bölgelerine dönüştürmeye odaklanıyordu. Ancak Erdoğan’ın partisinin 25 yıllık kesintisiz yönetiminden sonra, 10,5 milyon seçmen için albenisi bayatladı.”

Gazete, “Erdoğan’ın azalan popülerliğinde 10 yıl boyunca neredeyse mucize düzeylerdeki ekonomik büyümenin ardından gelen yavaşlamanın büyür rol oynadığını” yazıyor.

Times, “inşaat ve gevşek kredilerin son yıllarda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’daki büyümenin beşte birini oluşturduğunu, ancak son bir yılda TL’nin yüzde 30 değer kaybetmesinin, çok sayıda işletmenin, döviz borçlarını ödemekte zorlanmasına neden olduğunu” ifade ediyor.

Gazete, İmamoğlu’nun ise son kampanyasında CHP’nin alışılmış taktiklerini değiştirdiğini ve İstanbul’un laik semtlerinin ötesinde, Erdoğan ve çeşitli partilerinin 25 yıldır hâkim olduğu daha yoksul ve dindar bölgelere de gittiğini” söylüyor.

Times, İmamoğlu’nun son seçim mitingini, “Erdoğan’ın bir villasının bulunduğu muhafazakâr Üsküdar semtinde yaptığını” da hatırlatıyor.