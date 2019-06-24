Johnson ‘aile tartışmasıyla’ ilgili soruları cevaplamadı

İngiltere’de başbakanlık koltuğuna oturacak olan ismi belirlemek için yapılan lider arayışında son aşamaya geçildi. Elemeler sonrası geriye kalan son iki aday partinin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile şimdiki Dışişleri Bakanı olan Jeremy Hunt.

Her iki isim sırasıyla canlı yayında kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.

Konuşmasında Johnson Bİrleşik Krallığın bir anlaşma olsa da olmasa da AB’den çıkması gerektiğini yineleyerek ülkenin muhalefetteki İşçi Partisi ve onun lideri Jeremy Corbyn liderliğinde bir hükümet ile yönetilme tehdidi altında olduğunu, bunun modern Britanya’ya risk oluşturduğunu ileri sürdü. Canlı yayında Boris Johnson’a evinde yüksek sesli tartışmaların yaşandığı iddiası da soruldu ancak Johnson ısrarlı sorulara rağmen konuyu geçiştirdi.

İngiltere’nin yeni başbakanı olmasına kesin gözüyle bakılan Boris Johnson’ın evine, komşusunun şikayeti üzerine polis gönderilmişti.

Gazeteci Iain Dale’in sunduğu canlı yayında konuşan Johnson özel hayatına ilişkin gündeme gelen konuyla ilgili sorular soruyu farklı şekilde cevapladı. Sunucunun ısrar etmesi üzerine izleyenlerden sunucuya tepki geldi.

Bunun üzerine sunucu Dale, toplumun Başbakan olacak kişinin karakterine ilişkin bilgi sahibi olma hakkı olduğunu savundu. Johnson ise “Toplum bu hakka sahip ancak karakteri gösterecek en önemli şey siyasetçinin verdiği vaatleri ve sözleri yerine getirmesidir” dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz Cuma günü Johnson’ın güney Londra’daki evinden bir kadının çığlıkları ve kırıp dökme sesleri gelmiş, komşular da kadının güvenliğinden endişe ederek polis çağırmıştı. Johnson’ın evine giden polis her şeyin yolunda olduğunu rapor etti.

HUNT: ANLAŞMA YENİDEN MÜZAKERE EDİLECEK

Hunt ise konuşmasında istifa eden Başbakan Theresa May’in yaptığı anlaşmanın yeniden müzakere edilmesi gerektiğini ve kendisi başbakan olursa ilk işinin bunu yapmak için içerisinde İskoç muhafazakar partisi ve Kuzey İrlanda Partisi’nden vekillerin de bulunacağı bir takım oluşturacağını ifade etti.

İngiltere’nin Brexit öncesi bir genel seçime gitmekten kaçınması gerektiğini belirten Hunt, kurumsal vergilerini İrlanda seviyesine çekerek AB’ye karşı yeni koz elde etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Hunt ayrıca sorulan bir soru üzerine ülkede LGBT eğitiminin okullarda verilmesi gerektiğini savundu ve başbakan olduğu takdirde muhafazakar partinin daha liberal ve ılımlı sosyal politikalar takip edeceğinin sinyalini verdi. Son Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ülkede liberallerin aldığı oyun ciddi şekilde arttığı gözlemlenmişti.