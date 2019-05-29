Yalan söylemekle suçlanan Boris Johnson’a yargı yolu

İngiltere’de başbakanlık koltuğunun en güçlü adayı Boris Johnson, Brexit hakkında ‘halka yalan söylemek ve yanlış bilgilendirmek’ suçlamasıyla yargılanacak.

Westminster Mahkemesi’nin çarşamba günü duyurduğu karar uyarınca, eski Dışişleri Bakanı’nın referandum kampanyası sırasında “Brexit’in sonuçları hakkında İngiliz halkına yalan söylediği ve yanıltıcı olduğu” iddiasıyla yargılanmasına hükmedildi.

Muhafazakar Parti milletvekili Boris Johnson’un Brexit referandum sürecinde İngiliz halkını ‘kontrolü geri almaya’ çağırmış ve kampanyasını ‘Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin Birleşik Krallık’a haftalık maliyetinin 350 milyon sterlin’ olduğu iddiası üzerine kurmuştu.

İNGİLTERE İSTATİSTİK OFİSİ AB KATKILARINI ‘HAFTALIK 190 MİLYON’ OLARAK AÇIKLADI

İngiltere İstatistik Ofisi’nin 2016 Nisan’ında açıkladığı verilere göre ise Birleşik Krallık’ın AB’ye yaptığı katkı haftalık 190 milyon sterlin civarında.

Johnson’un ‘350 milyon sterlin’ kampanyası, İngiliz halkının 2016 yılında yüzde 52 oyla Avrupa Birliği’nden çıkması kararı aldığı sürecin sembollerinden biri haline gelmişti.

Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Theresa May’in istifası ardından Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık koltuğu için en iddialı aday olarak görülüyor.