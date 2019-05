YoungEast Festivali’nde genç müzisyenler sahnede parladı

2006 yılından bu yana düzenlenip, bugün albümlere sahip olan birçok müzisyenin toplumla buluşması için platformlar sunan YoungEast Festivali’nde bu yıl farklı yaş gruplarındaki müzisyenlerin başarılı performansları dikkat çekti.

26 Mayıs Pazar günü, Clissold Park’taki tarihi The Old Church’de gerçekleşen festival, geleceğe umutla bakmamızı cesaretlendiren 4 yaşındaki Eliz Uzun’un “Once a Man Fell in a Well” adlı parçayı piyanoyla çalıp şarkı söylemesiyle başladı.

Eliz’in ardından Güney Yılmaz “Beethoven 9. Senfoni”, Ezgi Beyter “Lullaby”, Jiyan Salman “Twinkle Twinklw Littel Star”, Yaman Yılmaz “Old Mc Donald”, Su Demir “Mavi Mavi” ve Mehmet Dilberoğlu “Eye Of The Tiger”ı perfome ettiler.

GRADE SINAVLARINDA BÜYÜK BAŞARI

Her yıl 60 farklı ülkeden 850 binden fazla adayın katılmış olduğu, akademik eğitimle eşgüdümlü programlanan seviye belirleme (Grade) sınavlarında geçtiğimiz yıl 100 üzerinden 100 puan alarak ulaşılması çok zor bir rekora imza atan Beren Yapıcı’nın Latin esintili “Tango Passionis”in estetik sunumuyla festivalin “Grade Serisi” açıldı.

Grade sınavlarının Piyanı Serisi’nden hepsi en üst derece olan “Distinction” ile sertifika almaya hak kazanan Beren Doğan “Shepherd’s Melody”, Janset Ercan “Allemande”, Sude Ercan “Jodler”, Boran Salman “Spanish Guitar Player”ı perfome ettiler.

Ali Fırat Bozat’ın “Polyuske Polke”, Sabrin İlhan’ın “Fur Elise”, Deniz Yılmaz’ın “Yunus” Jiyan Yadırgı’nın “Bella Ciao” ve Rüya Öz’ün “Katip” ile devam eden piyano serisi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü’nde de eğitim alan Adar Dilberoğlu’nun Grade parçası “And Now Lets Handel”i üstün teknik yorumu ile heyecan doruğa yükseldi.

Sinema tarihinin baş yapıtlarından kabul edilen The Good, The Bad and The Ugly ana temasının Adar Koca’nın sunumu ile başlayan “Gitar Serisi”, Bersu Aksu’nun “Ines”, Berdan Aksu “Mona Lisa” icralarıyla başladı.

Rock müziğin efsanevi grubu Led Zeppelin’in Stairway To Heaven’ını gitar hocası Suzan Beyazıt ile birlikte sergileyen Delilah Stephens’in ardından Mir Selim İlhan “Milonga”ı başarılı bir şekilde sergiledi. Gitar çalmaya henüz 3 ay önce başlayan Enes Sevgili’nin “Artık Sevmeyeceğim”ini bütün salon birlikte söyledi.

Festivalin son bölümünde sahneye çıkan Sude Kartal “Ode To Joy”ı, Cihan Kartal “Portofino”yu coşkulu bir şekilde sunarken, davulda Jiyan Yadırgı, ritm gitarda Enes Sevgili, solo gitarlarda Sude Kartal ve Cihan Kartal’dan oluşan Canavar Avcıları’nın rock klasiği “Crazy Train” yorumu ile festivalin bu yılki etabı sona erdi.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.