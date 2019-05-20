Londra Yardım Melekleri’nden, mevlit ve iftar yemeği

Londra Yardım Melekleri tarafından, Seyh Nazım Camisi’nde mevlit okutuldu ve iftar yemeği ikramı yapıldı.

Londra Yardım Melekleri – Kanser Hastalarına Yardım Derneği, 17 Mayıs Cuma günü düzenlediği organizasyonda, kanser hastalığından hayatını kaybetmiş kişiler için mevlit okuttu ve iftar yemeği ikramında bulundu. Londra Yardım Melekleri tarafından düzenlenen organizasyonda 150 sterlin değerinde bağış toplandı.

“HER ŞEY PAYLAŞILDIKÇA BÜYÜR VE ÇOĞALIR”

Londra Yardım Melekleri – Kanser Hastalarına Yardım Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hoşgörü ve paylaşım kültürümüzün zirve yaptığı Ramazan ayının manevi ikliminin en yoğun yaşandığı ortamlar şüphesiz iftar sofraları. Dualar eşliğinde açılan oruçlar sonrası sohbetler eşliğinde yenen yemekler sonrasında edilen dualar. Londra Yardım Melekleri olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında; kanser hastalığından hayatını kaybetmiş kardeşlerimiz için Mevlit ve iftar yemeği düzenledik. Seyh Nazım Camii’nde düzenlenen mevlit ve iftar yemeğimiz siz değerli dostlarımızın katılımıyla daha bir zenginleşti ve anlam kazandı.

Dolayısıyla basta siz değerli halkımız olmak üzere, Seyh Nazım Camii’sinin emekçilerine, Osman Cıkıkçıoglu’na, Fahri Başkanımız Dr. Teoman Sırrı’ya, onursal başkanımız Sn Nural Ezel’e, mevlit ve iftar sonrasında derneğimize toplamda 150 sterlin bağış yapan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Unutmayalım, her şey paylaşıldıkça büyür ve çoğalır.”

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