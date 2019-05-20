Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Londra’da kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 100. yıldönümünde Londra’da coşkuyla kutlandı.

Londra’da bulunan New River Sport Centre’de 19 Mayıs Pazar günü, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği ile KKTC Londra Temsilciliği’nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları gerçekleşti.

Londra’da faaliyet gösteren birçok eğitim kurumunun katılımıyla ve hazırladıkları gösterilerle renkli görüntülere sahne olan organizasyon, yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende folklor, halk oyunları, dans gösterileri, şiirler ve müziklerle devam etti. Atatürk’ün ve gençliğin öneminin vurgulandığı organizasyonda, okulların resmigeçit töreni de yapıldı. Eğitim kurumları tarafından birbirinden güzel şovların sunulduğu etkinlik, izleyiciler tarafından beğeniyle seyredildi. Organizasyonun gerçekleştiği stadyum, büyük Atatürk posterleri ile donatıldı. Etkinlikte Türk kültürüne ait bazı yiyecekler kurulan stantlarda satıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamasına, Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, KKTC Temsilcisi Oya Tuncalı, elçilik görevlileri, ataşeler, eğitimciler, çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, İngiltere’de görev yapan tüm Türkçe ve Türk Kültürü öğretmenleri ile vatandaşlar ve gençler katıldı.

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kutlanan resmi bir bayram. 19 Mayıs 1919 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak İtilaf Devletleri’ne karşı Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Atatürk bu önemli günü Türk gençliğine armağan etti.

19 Mayıs kutlamaları ilk olarak 24 Mayıs 1935 tarihinde Atatürk Günü olarak kutlandı. İlk 19 Mayıs, Beşiktaş Spor Kulübü’nün girişimleri sayesinde Fenerbahçe Stadı’nda kutlandı ve Galatasaraylı ve Fenerbahçeli çok sayıda sporcu bu günü beraber kutladı. Beşiktaş’ın kurucu üyelerinden Ahmet Fetgeri Aşeni, Atatürk Günü’nün gençliğe adanması için 19 Mayıs’ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmasını önerdi. Spor Kongresi’nde dile getirilen bu öneri kabul edildi ve Atatürk’ün onayıyla yasa haline getirildi.

20 Mayıs 1938 tarihli kanunla beraber 19 Mayıs, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. 12 Eylül Darbesi’nin ardından bayramın adı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak değiştirildi.

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