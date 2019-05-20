Her yıl en az 120 bin insan, yılan sokması nedeniyle ölüyor

İngiltere merkezli Wellcome Trust isimli sivil toplum kuruluşuna göre, yılan sokmalarından kaynaklanan insan ölümleri dünyanın en büyük ve en gizli sağlık sorunlarından biri olmaya devam ediyor.

İstatistiklere göre dünya genelinde her yıl 5 milyonun üzerinde insan yılanların saldırısına maruz kalıyor. Bu saldırılardan en az 120 bini ölümle, yarım milyona yakını da kalıcı sakatlıkla sonuçlanıyor.

Saldırılar ağırlıklı olarak Asya ve Afrika kıtalarında yaşanıyor. Ayrıca dünyada ihtiyaç duyulan panzehirin yarıdan azı üretiliyor.

Dünya genelinde mevcut panzehir üretimi zehrin yılandan alınıp atlara enjekte edilmesi yöntemiyle yapılıyor. Ata enjekte edilen zehir, atın vücudunda panzehire dönüşüyor.

Wellcome Trust, bu bağlamda yeni tedavi yöntemleri geliştirmek için yapılacak araştırmalara 90 milyon euro kaynak ayırdığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de gelecek günlerde bir yol haritası açıklayacağını duyurdu. Örgüt, 2030 yılına kadar yılan sokmalarının neden olduğu ölüm ve sakatlık sayısını yarıya indirmeye çalışıyor.

Euronews’e konuşan Wellcome Trust’dan yılan ısırıkları alanında uzman Doktor Philip Price, “Asya ve Afrika’da tarım gibi genel sağlık hizmetlerinden uzak ve acil müdahaleye erişim imkanı zayıf alanlarda çalışan savunmasız toplumlara sahibiz. Bazı bölgelerde en yakın sağlık merkezi 6 saat mesafede. Yılan sokması sonrası hastaneye ulaşsalar bile panzehir mevcut değil. Hatta panzehir bulunsa bile tam olarak etki etmeyebilir. Çünkü bu alanda üretilen panzehir ilaçlar 100 yıl öncesine dayanan bir teknolojinin devamı niteliğinde. Aradan geçen zaman içerisinde de yenilenmedi.” ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde 3 binin üzerinde yılan çeşidi bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 600’ünün zehirli, 200’ünün ise öldürücü zehre sahip olduğu sanılıyor.

Yılan sokması sonrası kişi hayatta kalsa bile felç, böbrek veya karaciğer yetmezliği ya da kanama gibi ömür boyu devam eden rahatsızlıklarla mücadele etmek zorunda kalabiliyor.