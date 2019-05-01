Türk Başkonsolosluğu’ndan çocuklar için piknik

TÜRKİYE Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu tarafından bu yıl çocuklar için 23 Nisan pikniği düzenlendi.

Yüzlerce vatandaşın çocukları ile katıldığı piknik, 28 Nisan Pazar günü Hyde Parkta gerçekleşti. Başkonsolos Çınar Ergin ve eşi Deniz Ergin’in öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar doyasıya eğlendi. Etkinlikte tiyatrocu İnci Türkay’ın kurduğu İnci’nin Drama Kulübü öğrencilerin sunduğu gösterinin ardından, Swindon Türk Okulundan iki öğrencinin sunduğu “Âşık ve Maşuk” gösterisi, Portsmouth Türk Okulundan üç öğrencinin sunduğu “Türkmen Kızı” gösterisi büyük beğeni topladı.

Piknikte ayrıca resim, şapka, uçurtma ve bayrak yapımı, masal anlatımı, yüz boyama, halk dansları, geleneksel Türk çocuk oyunları ve futbol atölyeleri gerçekleştirildi. Atölyeler Hilal Aktan, Nuray Aru, Hümeyra Bal, Eda Bayraktar, Özlem Belen Yüksel, Zeynep Cebeci Süvari, Kadir Çolakoğlu, Yalçın Demir, Akif Karakoç, Kübra Müjde, Bahar Özdemir, Ece Şentürk ve Aysun Türkmen adlı profesyoneller tarafından yönetildi.

Harika bir gün geçiren katılımcılar Başkonsolosluk tarafından organize edilen böylesi bir etkinlikten oldukça memnun kaldıklarını ifade ettiler.

TC Londra Başkonsolosluğu resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada etkinliğe katılan ve katkı sunan herkese teşekkür edilirken, “Milli egemenliğimizi bizlere veren Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ve aziz şehitlerimizin hatıraları huzurunda özlem ve saygıyla eğiliyoruz. Tüm çocuklarımızın bayramı kutlu, ayrıca sağlık ve mutluluk içinde yolları hep açık olsun” ifadelerine yer verildi.