Cllr Erbil ve BAF, Edmonton’u temizledi

EDMONTON Green ve Edmonton Angle’da yaklaşık 50 gönüllü, 25 Nisan Perşembe günü bir araya gelerek bölgede bulunan çöpleri temizledi.

Bulunduğu bölgeyi temiz tutmayı amaçlayan Belediye Meclis Üyesi Cllr Ergin Ebril, gönüllüleri bölgeyi temizlemek adına bir araya getirmeyi amaçladığını ifade etti.

Proje, İngiltere Alevi Federasyonu, tarafından Enfield Belediyesi ve çok sayıda dini grup, organizasyon ve dernekle birlikte düzenlendi. Edmonton Methodist Church Adem’den Reverend Valentin Dedji, Adam ve Mevlana Rumi Mosque, Edmonton Green Ward Safer Neighbourhood Team, Meclis üyeleri ve sakinlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişilik bir grup, bölge temizliği için yardım etmek için gönüllü oldu.

Başarılı bir şekilde gerçekleşen temizleme projesinden bahseden Belediye Meclis Üyesi Cllr Ergin Ebril, “Bölgeyi çöplerden arındırarak, temiz bir bölge yaratmak için çalışıyoruz. Tüm gönüllüler bu projeyi başarılı kılmak için birlikte çalıştı” şeklinde konuştu.

İngiltere Alevi Federasyonu’na özel teşekkürlerini ileten ve bu etkinliği Enfield Belediyesi ile organize etmek için gönüllü olarak çalıştıklarını ifade eden Meclis Üyesi Cllr Ergin Ebril, projenin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ve böylesi başarılı projelerin yeniden hayata geçirilmesi için desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Yerel meclis üyeleri Mustafa Çetinkaya ve İngiliz Alevi Federasyonu lideri İsrafil Erbil de temizlik projesinde yer aldı.