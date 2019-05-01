Ekvador’un Londra Büyükelçiliğinde geçirdiği 7 yılın ardından polise teslim edilen WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange, 50 hafta hapse mahkum edildi.

Londra’da görülen davada Assange, 2012 yılında hakkında verilen mahkeme kararlarını ihlal etmekten suçlu buldu. Assange, 7 yıl önce kefaletle serbest kaldıktan sonra İsveç’e teslim edilmemek için Ekvador’un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı. İngiliz mahkemesi, Assange’ın büyükelçiliğe sığınmasının kefalet kurallarının ihlali olduğuna hükmetti.

2012’DEN BERİ BÜYÜKELÇİLİKTE YAŞIYORDU

ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan 47 yaşındaki Assange, 2012’den beri Londra’nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyordu.

İngiliz mahkemesi, Assange’ın 2010’da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç’e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012’de İsveç’e iadesi halinde ABD’ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador’un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

İsveç mahkemesi, 2017’de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange’ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.