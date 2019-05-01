Hapis cezası aldığını öğrendi yüzüne asit döktü

İngiltere’nin başkenti Londra’da eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Çek dolandırıcılığından yargılanan bir adam, iki yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldığını öğrendikten sonra yüzüne asit döktü.

Pazartesi günü yaşanan olaydan sonra hastaneye kaldırılan Marc Marshall adlı adamın durumunun kritik olduğu bildiriliyor. Olay sırasında üzerine asit dökülen bir mahkeme görevlisi de tedavi altına alındı.

Kamera kayıtlarından, Marshall’ın mahkeme girişinde güvenlikten geçerken, içinde asit bulunan şişeden bir yudum içtiği de anlaşıldı.

‘ÇIĞLIK ATIP ŞİŞEYİ YÜZÜNE BOCA ETTİ’

Görgü tanıklarına göre 135 bin sterlinlik (Yaklaşık 175 bin dolar) çek dolandırıcılığı yaptığı suçlamasını kabul eden Marshall yargıcın hapis kararını açıklamasından sonra çığlıklar atarak elindeki şişeyi yüzüne boca etti. Marshall’ın yüzü bir anda sararırken etrafa asit kokusu yayıldı.

Mahkeme görevlileri, sanığın yüzüne su döktü.

Ambulans görevlileri mahkemede müdahale ettikleri Marshall’ın hayati tehlikesi olduğunu söyledi.

Ciddi sağlık sorunları olduğu belirtilen adamın 2016’da polis tarafından gözaltına alınırken de kendini boynundan bıçakladığı belirtiliyor.