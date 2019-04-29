Heathrow yakınında patlama

53 dakika önce
0 359 Bir dakikadan az

Londra’nın Heathrow Havalimanı’nın yakınında bulunan bir depoda art arda patlamalar meydana geldi. Patlamaların depoda bulunan bir konteynerin alev almasıyla gerçekleştiği belirtildi.

Yerel medya, İngiltere’nin başkenti Londra’da yer alan Heathrow Havalimanı’nın yakınında bulunan bir depoda art arda patlamaların meydana geldiğini duyurdu. Patlamalar sonrası yükselen dumanları gören vatandaşların itfaiyeyi aramaları sonucu, 6 itfaiye aracının ve 40 itfaiye personelinin olay yerine sevk edildiği belirtildi. Patlamaların ise havalimanı yakınında bulunan depodaki bir konteynerin alev alması sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

3 saat önce
82

Accounting Direct Plus’tan, Hayır Kurumlarıyla ilgili önemli bilgilendirme!

3 saat önce
993

Türk annenin büyük acısı!

23 saat önce
224

Kanuni Sultan Süleyman portresi Londra’da satılacak

2 gün önce
1.197

Hackney’de 29 yaşındaki adam öldürüldü

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin