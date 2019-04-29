“Zengin erkekler ‘saçmalamaya’ daha meyilli”

Yapılan bir araştırmaya göre zengin erkekler diğer erkek ve kadınlara göre bilmediği konular hakkında fikir beyan etmeye daha meyilli.

Londra Üniversitesi Akademisi ile Avustralya Katolik Üniversitesi’nden sosyal bilimler uzmanı bir ekip tarafından yürütülen araştırmada, toplumda hangi kesimlerin “saçmalamaya” daha çok meyilli olduğu araştırıldı.

Çalışmada İngilizce konuşan dokuz ülkeden toplam 40 bin kişinin 16 adet matematik sorusu hakkındaki cevap ve yorumları değerlendirildi.

“Bu konu hakkında hiç fikrim yok” ile “konuyu çok iyi biliyor ve anlıyorum”a kadar uzanan beş seçenekli sorular yöneltildi. Ancak soruların bir kısmı bilimsel dayanağı olmayan kurgudan ibaretti. Yanıltıcı sorular hakkında fikir beyan edenler “Bullshitters” yani saçmalayanlar kategorisine alındı.

Sonuçlara göre, genel olarak erkeklerin kadınlara oranla daha fazla “saçmaladığı” ortaya çıkarken, varlıklı erkeklerin diğer bütün gruplara göre konu hakkında bilgisi olmadan konuştukları tespit edildi.

Çalışmayı yürüten ekibin başındaki sosyal bilimler Profesörü Nikki Shure, araştırmanın sonuçlarının sadece bir sosyal fenomeni ortaya koyduğunu ancak bunun sebeplerinin henüz araştırılmadığını ifade etti. Araştırmacılar, zengin erkeklerin öz güveninin daha fazla olduğu için rahatlıkla bilmedikleri konularda konuşmuş olabileceklerini belirtiyor.