Doğu Londra’da 2 kadına saldırdan tecavüzcü aranıyor

23 dakika önce
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iki kadın perşembe günü bir tecavüzcü tarafından kaçırıldı ve saldırıya uğradı.

Polis adamı bulmak için arabanın fotoğrafını paylaştı. Zanlı hala aynı araba kullanıyor. İlk kadın, 25 Nisan Perşembe günü yaklaşık 00:30’da Chingford’daki bir sokaktan kaçırıldı.

İkinci kadın ise 25 Nisan Perşembe günü Edgware’deki bir sokaktan 12.15 sıralarında kaçırıldı.

20 yaşlarında olan iki kadın da, 25 Nisan Perşembe günü saat 14:30’da Osborne Road Watford’daki şüpheliden kaçmayı başardı.

Şu anda herhangi bir tutuklama yapılmadı. Suç işlendiğinden beri, dedektifler şüpheliler ve suçlar hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi almak için 24 saat boyunca çalışıyorlar.

Şüpheli, 20’li yaşlarının sonlarında veya 30’ların başlarında, kaslı bir yapıya sahip beyaz bir adam olarak tanımlandı. Zanlının kel olduğu veya traşlanmış sarı saçları ve açık renkli kısa sakalı olduğu açıklandı.

Ayrıca dövmeleri olduğu söyleniyor. Kullandığı arabanın sahte kayıt plakaları olan gümüş veya gri renkli Ford S-Max olduğuna inanılıyor.

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