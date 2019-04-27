Hackney’de 29 yaşındaki adam öldürüldü

5 saat önce
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Polis memurları, 26 Nisan Cuma günü öğleden sonra saat 14.43’de Frampton Park Yolu’nda bıçakla yaralanan 29 yaşındaki bir adamın raporuna çağrıldı.

Londra Ambulans Servisi olay yerindeydi ve bıçaklanan adam bir doğu Londra hastanesine götürüldü. Daha sonra hastanede hayatını kaybetti.

20’li yaşlarında olan ikinci bir adamın Wilton Yolu’ndaki bıçakla yaralananlar olduğu tespit edildi.

Doğu Londra’daki bir hastaneye götürüldü. Polis, tedavi edildiğini ve istikrarlı bir durumda kaldığını söyledi.

Bir adam – olay yerinde GBH şüphesiyle tutuklandı. Gözaltında kalıyor.

Polis cinayeti soruşturması başlattı.

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