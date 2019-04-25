İngiltere’nin Lider Seyahat Şirketi Bitcoin’i Kabul Ediyor!

İNGİLTERE’NİN en büyük seyahat yönetimi şirketi, müşterilerden gelen talep arttığı için artık ödemelerde Bitcoin kabul ediyor. Bu hareket ayrıca perakende seyahat devinin ana şirketi Flight Center Group’un BTC’yi yakında şirket çapında kabul edebileceğini de ima ediyor.

İNGILTERE’NIN EN BÜYÜK SEYAHAT YÖNETIM ŞIRKETI BITCOIN’I KABUL ETTI

Corporate Traveller, İngiltere’nin en büyük seyahat yönetimi şirketi olup, şirket küçük – orta seyahat harcaması gereksinimleri olan şirketlerle ortaklık kurmaya çalışır. Şimdi üçüncü taraf ödeme işlemcisi BitPay ile hizmetleri için Bitcoin (BTC) ve Bitcoin Cash (BCH) ödemelerini kabul edecek. Corporate Traveller İngiltere Genel Müdürü Andy Hegley, konuya yönelik şunları söyledi:

“Seyahat danışmanlarımız tarafından yapılan iş seyahatleri için Bitcoin’de ödeme seçeneği konusunda müşterilerimizde artan bir talep tespit ettik. Ticari işlemlerimizi yönetmek için BitPay’i seçtik, çünkü Bitcoin veya Bitcoin Cash’i müşteriden alma ve hesabımıza para yatırma işlemlerini kolaylaştırıyor.” BitPay’i kullanarak, Corporate Traveller Bitcoin fiyatlarındaki dalgalanmaya maruz kalmayacak. Ancak şirket, Bitcoin ağının hızından (10-30 dakika) faydalanmayacak. Sonuçta, Bitcoin’i kabul etmek, banka hesabında hala GBP almayı tercih eden şirket için sadece başka bir ödeme seçeneğidir.

İNGILTERE’DE BITCOIN ILE ÖDEME SEÇENEĞI SUNAN ILK SEYAHAT ŞIRKETI

Andy Hegley, konuya yönelik şunları söyledi: “Blockchain endüstrisi katlanarak büyüyor ve müşterilerimize bitcoin ile ödeme yapma imkani sunarken, bitpay’daki sterlin cinsinden olan anlaşmamizin güvencesini vermekten heyecan duyuyoruz.”

Corporate Traveler, İngiltere’de KOBİ’lere bu ödeme seçeneğini sunan ilk iş seyahat yönetim şirketi. Corporate Traveler, İngiltere genelinde 20 noktada ofis işletiyor. Aynı zamanda, ana şirketi Flight Center Travel Group (FCTG), Avustralya’daki en büyük perakende seyahat hizmeti sağlayıcısıdır.

Brisbane merkezli perakende seyahat devi, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası’nda listelendi ve dünya genelinde yaklaşık 2.800 perakende satış noktasına sahip. Avustralya ve İngiltere’nin yanı sıra Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Güney Afrika, Hong Kong, Hindistan, Çin, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri ve Meksika’da da var. Bu nedenle Corporate Traveler, suları şirket genelinde olası Bitcoin kullanımı için test ediyor.