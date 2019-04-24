İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı: Brexit olursa İskoçya’da 2. bağımsızlık referandumu 2021’e dek yapılmalı İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) halinde, İskoçya'nın ikinci bağımsızlık referandumunun en geç 2021'de yapılmasını istediğini açıkladı.

Sturgeon, İskoçya Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, ikinci referandum için gerekli yasal düzenlemeleri kısa zamanda getireceğini ifade etti.

2014’te yapılan bağımsızlık referandumunda İskoçların yüzde 55’i Birleşik Krallık’tan ayrılmayı reddetmişti.

Referandum öncesinde Birleşik Krallık hükümetinin onayını almak gerekiyor.

Birleşik Krallık hükümeti ise daha önce ikinci referanduma onay vermeyeceğini açıklamıştı.

Merkezi hükümetin bu tutumunun “sürdürülemez” olduğunu ifade eden Sturgeon, partisinin bağımsızlık talebine desteği güçlendirmesini istedi.

‘Halkın iradesine engel olunamaz’

İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri ve Özerk Yönetim Başbakanı Sturgeon, “Bu parlamentonun görev süresinde, Brexit ile bağımsız bir Avrupa ulusu olarak İskoçya’nın geleceği arasında bir tercih yapma olanağı sunulmalıdır” dedi.

İskoçya’da bir sonraki seçimler 2021’de yapılacak.

Referandumun yolunu açacak yasal düzenlemelerin bu yıl sonuna kadar hazırlanmasını ümit ettiğini söyleyen Sturgeon, “Bağımsızlık talebine desteği daha da artırmayı başarırsak hiçbir Birleşik Krallık hükümeti, halkın iradesine ve bu iradenin dile getirilmesine engel olamayacaktır” dedi.

Sturgeon diğer partilere de çağrı yaparak “Bir bütün olarak Birleşik Krallık’ta Brexit’i durdurma” fırsatına sahip olduklarını, bu başarılamazsa Brexit’in sonuçları ve getireceği zorluklarla yüzleşmeleri gerekeceğini ifade etti.

Yurttaşlar Meclisi kurulacak

Başbakan ayrıca İskoçya’nın geleceği ve Brexit’in getireceği sorunlar konusunda tartışma yürütmek üzere bir Yurttaşlar Meclisi kurulacağını açıkladı.

Yapılan anketler 2014’teki oy oranlarında fazla bir değişikliğin olmadığını gösteriyor.

Birleşik Krallık merkezi hükümetinin İskoçya’dan sorumlu bakanı David Mundell, İskoçya halkının bir kuşak boyunca geçerliliğini korumak üzere 2014’te kararını verdiğini ifade etti.

Mundell, Sturgeon’ın bu sonuca saygı göstermek yerine anayasal değişiklik için direttiğini, “sürekli kargaşa ve bölünmeyi teşvik etmek yerine İskoç halkının görüşlerini dinlemesi, ekonominin ve okulların iyileştirilmesine çalışması gerektiğini” söyledi.

BBC İskoçya editörü Sarah Smith:

Sturgeon, Birleşik Krallık merkezi hükümetinin önümüzdeki iki yıl içinde ikinci bir referanduma onay vermeyeceğini biliyor. Ancak bu süreçte anayasa argümanını canlı tutması gerekiyor.

SNP, yeni bir referandum teklifi getirdiklerinde, bağımsızlık yanlısı olmayanların kendilerini, insanları bölen bir siyasi meseleyi kötü bir dönemde gündeme getirmekle suçlayacağının farkında.

Bu nedenle Özerk Yönetim Başbakanı, İskoçya’nın bağımsızlığını desteklemeyen diğer partilerin anayasa değişikliği konusunda kendi tekliflerini sunmasını istiyor.

İskoçya’nın, meseleleri Westminster’daki merkezi hükümetten farklı ele alabileceğini söyleyip politikacılar arasında işbirliği ve konsensüs yaratmaya çalışıyor.

Bu şekilde, doğrudan bağımsızlığı desteklemeyen, ama bu tartışmanın açılmasını olumlu karşılayabilecek seçmenlere ulaşmaya çalışıyor.