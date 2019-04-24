Hackney Belediyesi Konut Kiralama Ajansı kurdu

HACKNEY Belediyesi, kendi bölgesindeki evlerin vatandaşa daha adil ve ucuz bir şekilde kiraya verilmesi için Konut Kiralama Ajansı kurdu.

5 saat önce
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Bu yılın sonunda Hackney Belediyesi tarafından kurulan Konut Kiralama Ajansı, Homerton bölgesinde ilk evleri kiraya vermeye başlayacak.

Hackney Beledyesi’nin geliştirdiği bu proje ile, vatandaşa kiralanan evler için herhangi bir komisyon yada ücret talep etmeyecek. Hackney bölgesinde, aylık kira bedeli £1.800 olan iki yataklı bir konutu ayda £900 ortalamasıyla, yerel gelirin üçte birine göre hesaplanması planlanıyor.

Belediyenin kar amacı gütmeyen bu kuruluş için evleri yönetme ve idare etme kararı çıkartarak #BetterRenting kampanyası yürütüyor.

Belediye Başkanı Phil Glanville  konuya ilişkin şunları söyledi: “Bu yeni evler, modern ve yüksek kaliteli bir evi kiralamak için depozito veya ev faturalarına karşı tasarruf ederken daha uygun fiyatlı bir seçenek sağlayacak. Hackney’in 34.000 kiracısı daha adil bir anlaşmayı hakediyor ve gerçekten uygun fiyatlı evlerimizi inşa etmek istiyoruz. Sahtekar toprak sahiplerine ihtiyaç duymamak için, bu konuda hükümeti radikal bir eylemde bulunmaya zorlamak ve ilçemizde daha adil bir kiralama için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız.”

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