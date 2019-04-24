Belediyelerden küfür edene £100 ceza

İNGİLTERE’DE belediyeler tarafından görevlendirilen “küfür bekçileri” sokaklarda küfür eden insanlara bundan sonra £100 ceza kesicek.

Belediyelerin bazı bölgelerde sokak ortasında küfür eden bir kaç kişiye ceza kesildiğini ve bundan sonra sokakta kuşları beslemek veya araba sürerken yüksek sesle müzik dinlemek gibi anti sosyal davranış gösterenlere belediye memurları ceza kesmeye devam edecek.

Belediyeler bu ugulamalarla yerel yaşam kalitesini yükseltmeye ve kamusal alanların korunmasına ilişkin tedbirler almaya devam edeceklerini belirttiler.