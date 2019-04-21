Kraliçe II. Elizabeth 93 yaşında; Britanya Kraliyet Ailesi’nin en yaşlı mensubu hakkında 5 ilginç bilgi

Britanya Kraliçesi İkinci Elizabeth bugün 93 yaşına giriyor.

AFP tahtta en uzun süre kalan ve en yaşlı kraliyet ailesi mensubu hakkında 5 ilginç bilgi paylaştı…

Uzun ömür

Britanya nüfusunun yüzde 80’i Kraliçe II. Elizabeth dışında hiçbir kraliçe görmedi. II Elizabeth 6 Şubat 1952’de tahta çıktığında Britanya Başbakanı Winston Churchill’di. Kraliçe bu süreçte görev yapan 12 ABD Başkanı’nın 11’i ile görüştü ve 3 bin 500 yasa tasarısına imza attı.

Kraliçe bugün itibariyle tahta oturan en yaşlı kraliyet ailesi mensubundan 11 yıl ve 4 ay daha yaşlı.

Doğum

Kraliçe II. Elizabeth’in 21 Nisan 1926’de Londra’da doğduğu bina şimdi lüks bir Çin yemeği restoranı.

Kral II. George tarafından başlatılan gelenek sebebiyle II. Elizabeth’in bir de Haziran’da kutlanan ikinci bir doğum günü var.

Hayvanlar

Kraliçe II. Elizabeth’in büyük bir hayvansever olduğu biliniyor. Kraliçe özellikle köpek ve atları çok seviyor.

Kraliçe II. Elizabeth’in hayatı boyunca 30’dan fazla corgi türü köpeği oldu. Kraliçe ayrıca corgi ve dachshund türü köpeklerin birleşimi olan ‘dorgi’ türüne ismini verdi.

93 yaşındaki liderin sahip olduğu atlar bugüne kadar bin 600’den fazla yarış kazandı.

Kraliçe Elizabeth’e hayatı boyunca bir fil, siyah jaguar ve timsah armağan edildi.

Vergi

Yasal olarak vergi ödemek zorunda olmasa da Kraliçe II. Elizabeth 1992’den bu yana kendi isteğiyle vergi ödüyor.

Teknoloji meraklısı

93 yaşındaki kraliçe 2. Dünya Savaşı’nda kamyon tamircisi olarak görev yaptı.

II. Elizabeth ilk e-postasını 1976’da, ilk Twitter paylaşımını 2014’de, ilk İnstagram paylaşımını ise geçen ay yaptı.