Londra’ya yaz erken geldi

İngiltere’de bu hafta başında başlayan sıcakların hafta sonuna kadar bazı bölgelerin 26 dereceye ulaşması bekleniyor. Metorolojinin aktardığı hava raporuna göre İngiltere’nin bu hafta Avrupa ve bir çok Akdeniz ülkesinden daha sıcak olacağı belirtildi. Hafta sonu Londra’da 26 dereceyi gösterecek olan termometreler, yaz sezonuna hazırlanan Kıbrıs’tan daha sıcak olacak.

İngiltere’ye gelen bahar, sıcaklıklarıda beraberinde getirdiği gibi durumu fırsat bilen insanlar ise kendilerini dışarı atarak sıcaklıkların keyfini çıkarıyor.