Turnpike Lane’de uyuşturucu satıcılarına baskın

Londra’daki Turnpike Lane isyayonun hemen karşısında bulunan Ducketts Common Parkı ve çevresinde uyuşturucu satışı yapmaya çalışan bir kaç genç polis kontrolüne takıldı.

Parkın çevreleyen çalılıkların arasında uyuşturucu ve esrar saklandığı yönünde bilgi alan polis, bir süre çevreyi gözlemledikten sonra Parka baskın yaptı. Çalılık arasında uyuşturucu araması yapan polis, parkın içerisindeki bir kaç şüpheli genci sorguya aldı. Konuya ilişkin herhangi bir gözaltı veya tutuklama yapmadı.

Ducketts Common parkı içerisinde geniş bir arama yapan polis herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlamadı.

Uyuşturucu çeteleri ve satıcılarının Turnpike Lane çevresini doldurmaya başlamasıyla, rahatsızlıklarını dile getiren park sakinleri, Turnpike Lane ve çevresinde son dönemde satıcıların çoğaldığını ve insanların bundan ciddi şekilde rahatsız olduklarını aktardılar.

Park sakinlerinden biri konuya ilişkin Londra Gazete’ye şöyle konuştu: “Ben yıllardır bu çevrede yaşıyorum ve son dönemde bu çeteler çoğalarak bu alanda satış yapmaya başladılar. Çoğu kez burda uyuşturucu çetelerinin birileri ile kavga ettiğini ve olaylara karıştığına şahit oldum. Defalarca polise bildirilmesine rağmen herhangi bir azalma söz konusu olmadı. Burası merkezi bir yer bu parkın içerisinden çok insan geçiyor, çocuklar var her yerde ama satıcılar her geçene uyuşturucu tekifinde bulunuyorlar. Aynı zamanda hepsi potansiyel tehlike alarmı gibi duruyorlar ve insanlar bu durumdan çok rahatsız”