Kardo Kader’e 4 yıl 6 ay hapis cezası

LONDRA’DA bir süredir çaldığı araçları parçalayıp satan 39 yaşındaki Kardo Kader, Harrow Crown Court’ta çıkarıldığı mahkemede 180 bin pound değerinden fazla araçları çalma, parçalama ve satma suçlarından 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Temmuz 2018’de Rainham’daki New Road’da çalınan bir Mercedes araç ihbarıyla harekete geçen polis, Kardo Kader’i takibe aldılar. Polis takibine takılan Kader, kısa bir sure gözaltına alındıktan sonra, zanlının daha önceden birçok araç çaldığı sabitlendi.

Geceleri Enfield, Romfort, Stratford, Wandswort ve Woolwich gibi bölgelerde anahtarsız olan araçları çaldığı ve parçalayarak sattığı belirtildi.

Polislerin gözaltına aldığı Kader’in elinde, hazır bulunan dört tane Range Rovers ve birçok sayıda motosikletin olduğunu ve parçalanmaya hazır halde bulunduğunu aktardı. Kader’in, şuan elinde bulunan çalıntı araçların toplam değerinin 180 bin pounddan fazla olduğu öğrenildi.

Kuzey Batı Komuta Biriminden PC Sam Kirk, “Anahtarsız hırsızlık büyümekte olan bir sorundur ve Kader’in eylemleri bu tür suçlar için pazarın körüklenmesine yardımcı olmuştur” dedi.