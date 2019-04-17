Ofsted, Enfield Belediyesi’ne iyi puan verdi

ENFIELD Belediyesi’ndeki ‘korunmasız çocukların bakımı ve korunması’ durumuna ilişkin araştırma yapan Ofsted, belediye ile ilgili raporunda Enfield’e iyi puan verdi.

Ofsted, Enfield’teki liderlerin, hizmetlerin kalitesi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu, yardıma ve korumaya ihtiyaç duyan çocuklara iyi muamele ettiklerini ve bakımdaki çocuklara iyi bakıldığını tespit eden bir rapor sundu.

Ofsed’in yayınladığı rapora göre, Mart ayında yapılan iki haftalık inceleme ve 2015 yılındaki son incelemeden bu yana, taraflar arası destekle hizmet sunumunun güçlendirildiğini ve iyileştirildiğini belirtti.

“RAPOR, ENFIELD’İN ÖZVERİLİ BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDE OLDUĞUNUN KANITIDIR”

Enfield Belediyesi’nin Çocuk Hizmetleri Kabine Üyesi Cllr Achilleas Georgiou bu raporun Enfield Konseyi’nde çalışanların çocuklara değer vererek ve özverili bir şekilde çalıştığının kanıtı olduğunu ifade ederek, “Bu rapor, Enfield Konseyi’nde çalışanların çocuklar için sıkı ve özverili bir çalışma içerisinde olduklarının kanıtıdır” dedi.

Rapoarla ilgili açıklamasında Georgiou, Ofsted’in raporundan gurur duyduğunu kaydederek, “İlçemizdeki her çocuğa potansiyellerine ulaşma fırsatı vermeye kararlıyız ve Ofsted’in bu hedefe ulaşmak için muazzam iş personelinin yaptıklarını kabul etmesinden gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Raporda, yardıma ve korunmaya ihtiyacı olan çocukların deneyimleri ve ilerlemelerinin iyi olduğu belirtiliyor. Çocuklara ve ailelere kapsamlı bir dizi iyi kalitede evrensel ve hedefli erken yardım hizmeti verildiğini ve engelli çocukları olan ailelere yönelik hizmetleri “olağanüstü” olarak tanımlandı.

Raporda konseyin, aynı zamanda çocukların bakımı için iyi kalitede hizmetler sunup geliştirildiği vurgulandı.

“BELEDİYE, ETKİLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTI”

Majesteleri Müfettişi Tara Geere, Enfield Belediyesi’nin son rapor verilerinden elde edilen bilgiye göre 2015’ten bu yana hizmet sunumunu güçlendirmek ve iyileştirmek için etkili bir şekilde çalıştığını kaydederek şöyle konuştu:

“Güçlü kurumsal ve taraflar arası siyasi desteğe sahip kıdemli liderler, Eylül 2018’deki son odaklanma ziyaretinden ve 2015’ten önceki yargı denetiminden bu yana hizmet sunumunu güçlendirmek ve iyileştirmek için etkili bir şekilde çalıştı”

Enfield Belediyesi, bu yılın başlarında, savunmasız çocukları destekleyen sosyal hizmet uzmanlarının sayısını artırmak ve uygulama standartlarını geliştirmek için sosyal hizmetler bölümüne 600 bin sterlin daha yatırım yaptığı açıklandı.