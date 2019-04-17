Kuzey Kıbrıs firmaları, Londra’da boy gösterdi

ULUSLARARASI alanda büyük ilgi odağı olan London Excel Investors and Property Show’da, Kuzey Kıbrıs’ı temsil eden firmalar boy gösterdi.

Londra’da yılda iki kez belli aralıklarla düzenlenen London Excel Investors and Property Show, bu yıl 12-13 Nisan tarihlerinde gerçekleşti.

İngiltere’nin en büyük ve en uzun süreli fuarlarından biri olan London Excel Investors and Property Show, yatırımcı ve emlakçıları buluşturuyor. Uluslararası çerçevede emlak ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren firma ve işadamlarının yakından takip ettiği London Excel Investors and Property Show’da birçok firma ve kurum yer aldı.

İki gün süren fuarda bu yıl AKOL Development, Noyanlar Group, Afik Group ve Casar Projects Kuzey Kıbrıs’ı temsil etti. Birçok yatırım ve emlak meraklısının katıldığı fuarda, Kuzey Kıbrıslı acentelere ilgi oldukça büyüktü.

Fuarda yer alarak, tüm katılımcılara Kuzey Kıbrıs’ta bulunan emlak ve yatırım alanlarına ilişkin bilgi sunarak Kuzey Kıbrıs’ı temsil eden AKOL Development, Noyanlar Group, Afik Group ve Casar Projects katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği stantlar arasında yer aldı. Katılımcıların ilgisini çeken villalar, daireler ve sahil şeridindeki evleri geniş bir gayrimenkul yelpazesi içerisinde sunan AKOL Development, Noyanlar Group, Afik Group ve Casar Projects müşterilerine uzman bir ekiple sunduğu hizmet yanı sıra güven de veriyor.