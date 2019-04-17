17 günlük sayım bitti: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Yerel seçim İstanbul sonuçlarına ilişkin 17 gündür devam eden tartışma sona erdi. Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almak üzere İl Seçim Kurulu'na çağırıldığı bildirildi. İmamoğlu'nun belediye başkanlığı görevinin devir teslim töreninin ise bugün saat 18.00'da gerçekleşmesi bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekrem İmamoğlu mazbatasını almak üzere İl Seçim Kurulu’na çağırıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Mazbatamızı alıyoruz” ifadelerini kullandı.

​CHP İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi de, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak “Mazbata için Çağlayan’a geçiyoruz” dedi.

​CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da, “Mazbataya gidiyoruz” paylaşımında bulundu.

​CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu ayrıca, yaptığı bir diğer paylaşımda mazbatayı almaya İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu ile birlikte gittiği fotoğrafını yayınladı.

​Barış Yarkadaş ise, Twitter hesabından “İşte biraz sonra Ekrem İmamoğlu’na mazbata verilmesini sağlayacak olan İl Seçim Kurulu Birleştirme Tutanağı” ifadeleriyle İl Seçim Kurulu belgesinin fotoğrafını yayınladı.

MAZBATA FOTOĞRAFI YAYINLANDI

​Ekrem İmamoğlu için hazırlanan Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının fotoğrafı da Doğan Haber Ajansı (DHA) tarafından yayınlandı.

DEVİR TESLİM TÖRENİ İBB’DE

Edinilen bilgilere göre ayrıca İBB’deki devir teslim töreninin mazbatanın teslim alınmasının ardından 18.00’de Saraçhane’deki belediye binasında yapılması bekleniyor.

EŞİ VE BASIN DANIŞMANI EŞLİK EDİYOR

Odatv tarafından yayınlanan fotoğrafa göre, mazbatasını almaya giden İmamoğlu’na eşi Dilek İmamoğlu, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı ve İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun eşlik ediyor.