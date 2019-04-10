Londra’da cinayet olayları yüzde 50 arttı

LONDRA’DA son zamanlarda artan cinayet olaylarındaki tırmanış devam ediyor.

Başkent Londra’da geçen seneden bu yana sokaklarda yaşanan şiddet ve cinayet olayları geçen yıla oranla yüzde 50 arttığı gözlemlendi.

2018 yılı boyunca Londra genelinde 78 kişinin, Birleşik Krallık genelinde ise 306 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi. Birleşik Krallık genelinde meydana gelen bıçaklanma olaylarında ölen çocuk sayısının ise 23 olduğu aktarıldı.

Şiddet olaylarının tırmanış gösterdiği Londra’da alınan güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığını, devam eden saldırılar ve ölümler gözler önüne seriyor. Haftalardır Londra’nın kuzeyinden güneyine meydana gelen bıçaklanma olaylarına geçen hafta sonu yenileri eklendi. Geçen Pazar günü Enfield bölgesinde 20 yaşlarında bir kadın Edmonton’daki bir ara sokakta midesinden bıçaklanarak olay yerinde öldü. Cinayet şüphelisi olan bir adam polislerce gözaltına alınarak karakola götürüldü.

İkinci bir bıçaklanma olayı ise Islington’da bulunan Arsenal Stadyum’u yakınlarında gerçekleşti. Cumartesi günü bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aynı zaman da hafta boyunca Leyton, Kilburn, Eltam ve Woltham Ormanı’ında çeşitli saldırılar olduğuna ilişkin polise ihbar yapıldığı aktarıldı.