19 Mayıs Bayramı ve 23 Nisan Bayramı Londra’da kutlanacak

TC Londra Eğitim Müşavirliği ve KKTC Londra Eğitim ve Kültür Ataşeliği bu yıl 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek organizasyonlar için hazırlarına başladı.

19 MAYIS TÖRENİ

TC Londra Eğitim Müşavirliği ve KKTC Londra Eğitim ve Kültür Ataşeliği, bu yıl 100.’sünün kutlanacağı 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinin hazırlıklarına başladı.

19 Mayıs 2019 Pazar günü, White Hart Lane Spor komplekslerinde yapılması düşünülen kutlama törenine İngiltere’de eğitim veren Türk Dernek Okulları’nın yanı sıra gençlik kuruluşlarının da katılımı bekleniyor.

Kutlama törenlerine katkı sağlamak isteyen gençlik kuruluşlarının TC Eğitim Müşavirliği ve KKTC Eğitim Ataşeliği ile iletişime geçmesi belirtildi.

23 NİSAN KUTLAMASI

TC Londra Eğitim Müşavirliği ve KKTC Londra Eğitim ve Kültür Ataşeliği’nin, Türk Dernek Okulları’nın katılımıyla her yıl düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlaması bu yıl 22 Nisan 2019 Pazartesi günü 25 Red Lion Square, Holborn, WC1R 4RL adresinde yapılacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) katkılarıyla Türkiye’den gelecek olan “ TRT Rafadan Tayfa” ekibinin de özel bir gösterim yapacağı törene, tüm halk davet edildi.